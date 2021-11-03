Otobüste peynir bidonlarının içinden uyuşturucu çıktı!

Malatya İl Emniyet Müdürüğünü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Elazığ'dan yola çıkan ve İstanbul'a giden bir otobüsü izlemeye aldı.

Şüpheli otobüs, Elazığ'ın girişindeki Kömürhan Köprüsü yakınlarında durdurularak arama yapıldı.

CNN Türk Muhabiri Emel Telli’nin haberine göre, yapılan aramada bir yolcuya ait olduğu söylenen peynir bidonlarının içinde 3 paket halinde toplam 5 kilo 890 gram uyuşturucu bulundu. Gözaltına alınan yolcu, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.