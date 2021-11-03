Türkiye Otobüste peynir bidonlarının içinden uyuşturucu çıktı!

Otobüste peynir bidonlarının içinden uyuşturucu çıktı!

Türkiye

Otobüste peynir bidonlarının içinden uyuşturucu çıktı!

Elazığ'dan yola çıkan ve İstanbul'a giden bir yolcu otobüsünde yapılan aramada peynir bidonlarının altına gizlenmiş halde 5 kilo 890 gram uyuşturucu yakalandı.

03 Kasım 2021, Çarşamba 15:43 Son Güncelleme:
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Malatya İl Emniyet Müdürüğünü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Elazığ'dan yola çıkan ve İstanbul'a giden bir otobüsü izlemeye aldı.

Şüpheli otobüs, Elazığ'ın girişindeki Kömürhan Köprüsü yakınlarında durdurularak arama yapıldı.

CNN Türk Muhabiri Emel Telli’nin haberine göre, yapılan aramada bir yolcuya ait olduğu söylenen peynir bidonlarının içinde 3 paket halinde toplam 5 kilo 890 gram uyuşturucu bulundu. Gözaltına alınan yolcu, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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