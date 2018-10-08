Otobüsü maymunun kullanmasına izin veren şoför, görevinden uzaklaştırıldı

Hindistan'ın güneydoğudaki eyaletlerinden Karnataka'da gerçekleşen olayda, M Prakash isimli şoför direksiyonu kontrolünü yanında oturan ve öğretmen olduğu belirtilen yolcuya ait evcil bir maymuna verdi.

O anların kaydedilmesi ve sosyal medya da yayılması sonrasında harekete geçen yetkililer, şoförü görevinden uzaklaştırdı.

10 DAKİKA BOYUNCA DİREKSİYONU KONTROL ETTİ

Maymunun, ilk başta şoförün yanına oturduğu, daha sonra meraklı ve yaramaz maymunun birden direksiyonun olduğu tarafa doğru atladığı aktarıldı.

Yaklaşık olarak 10 dakika boyunca maymunun aracın direksiyonunu kontrol ettiği belirtildi.



