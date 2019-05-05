Otobüsün yoğun siste karıştığı zincirleme kaza kamerada

Kaza, Rusya'nın Novosibirsk Oblastı'nda bulunan Toguchinsky Bölgesi’nde 07:30 sıralarında meydana geldi. Bölgede oluşan sis nedeni ile otobanda görüş mesafesi düştü. Dikkatsiz sürücüler ise zincirleme kaza yaptı. Sisin etkili olduğu bölgeye giren bir otobüs sürücüsü de hızını düşürmeyince daha önce kaza yapmış araçlara hızla çarptı.

Kaza anı ve bu esnada araç dışında bekleyen insanların yaşadıkları panik ise yine otobüsün yol kamerasınca kaydedildi.

DHA