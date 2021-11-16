Türkiye Otobüsünün koltuklarını çaldılar! 'İnsanlık namına koltuklarımı geri getirin!'

Otobüsünün koltuklarını çaldılar! 'İnsanlık namına koltuklarımı geri getirin!'

Türkiye

Otobüsünün koltuklarını çaldılar! 'İnsanlık namına koltuklarımı geri getirin!'

Hatay'da seyahat ettikleri özel halk otobüsünün koltuklarını çalan 2 kişi otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. 21 yıldır şoförlük yaptığını ve ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını söyleyen Süleyman Çolak, 'İnsan oturduğu koltuğu çalar mı? Nereye götürdünüz, ne yapacaksınız? İnsanlık namına koltuklarımı geri getirin. ' dedi.

16 Kasım 2021, Salı 11:52 Son Güncelleme:
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Olay, 13 Kasım günü saat 18.00 sıralarında TOKİ- Şirince Mahallesi güzergahında çalışan özel halk otobüsünde meydana geldi. Özel halk otobüsü şoförü Süleyman Çolak, son durağa geldiğinde aracını temizlerken arka bölümdeki iki koltuğun yerinde olmadığını fark etti. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Çolak, 2 yolcunun, yerinden söktükleri koltukları çaldıktan sonra otobüsün arka kapısından indiğini gördü. Durumu polise bildiren Çolak, şüphelilerden şikayetçi oldu.

'İNSANLIK NAMINA KOLTUKLARIMI GERİ GETİRİN'

Çolak, 21 yıldır şoförlük yaptığını ve ilk defa böyle bir olayla karşılaştığını söyledi. Kimsenin işine yaramayacağını belirtip koltukları geri getirmeleri için şüphelilere çağrıda bulunan Çolak, "İnsan oturduğu koltuğu çalar mı? Nereye götürdünüz, ne yapacaksınız? İşinize yaramaz bu koltuklarım. İnsanlık namına koltuklarımı geri getirin. Yazıklar olsun. Bu kadar yolcunun içinde o koltukları alırken hiç mi utanmadınız?” diye konuştu.




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