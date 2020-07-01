Otogarda aylar sonra en yoğun gece
Corona virüs salgını nedeniyle getirilen şehirlerarası kısıtlama nedeniyle bir süredir yoğunluk yaşanmayan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda aylar sonra en yoğun gece dün yaşandı.
01 Temmuz 2020, Çarşamba 12:27 Son Güncelleme:
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15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yasağa rağmen çok sayıda kişi asker uğurlaması için toplandı. Asker uğurlamasına gelen on binlerce kişi Otogar girişinde uzun araç kuyrukları oluşturdu. Otogarın içi de dışından farklı değildi. Binlerce kişi sosyal mesafe kurallarını unutarak harekete hazırlanan otobüslerin çevresini doldurdu.
Otogardaki kalabalık gece boyu devam etti.
Corana virüs salgınının başlamasıyla birlikte sessizliğe bürünen 15 Temmuz Demokrasi Otogarı eski günlerine geri döndü. Akşam saat 22.00'den sonra yakınlarını uğurlamak için Bayrampaşa'ya doğru hareket eden asker konvoyları otogar girişinde kilometrelerce uzunlukta kuyruk oluşturdu. Otogara araçlarıyla giremeyeceklerini anlayan İstanbullular araçlarını bırakarak yaya olarak otogarın içinde girdi.
Otogarın içinde sosyal mesafe kuralını unutarak otobüslerin çevresinde toplanan binlerce kişilik kalabalık zaman zaman İstiklal marşı okudu ve "En büyük asker bizim asker" diye bağırdı. Otogardaki insan yoğunluğu gece boyunca artarak devam etti.
DHA