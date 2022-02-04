Türkiye Otogarda ortalık karıştı, 2 kişi yaralandı

Otogarda ortalık karıştı, 2 kişi yaralandı

Türkiye

Otogarda ortalık karıştı, 2 kişi yaralandı

Bilecik’in Söğüt ilçesindeki otogarda 2 firma çalışanları arasında çıkan kavgada, biri olayı yatıştırmaya çalışan belediye çalışanı olmak üzere 2 kişi yaralandı.

04 Şubat 2022, Cuma 18:18 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Söğüt Belediye Otogarı’ndan faaliyet gösteren 2 farklı firma çalışanları arasında sıra tartışması sonu yaşanan ağız dalaşı kavgaya dönüştü. Kavgada firma çalışanı Hakan Şırnaşık sol gözü ve boynundan yaralanırken, kavgayı ayırmak isteyen Söğüt Belediyesi çalışanı Kenan Özgür bacağından kesici bir aletle yaralandı. Şahıslar Söğüt İlçe Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, bacağından yaralı şahsa 4 dikiş atıldı. Konuyla ilgili Söğüt İlçe Emniyet Müdürlüğü inceleme başlattı.

Kavgada personeli yaralanan firmanın müdürü Mehmet Hamamcı, yaptığı açıklamada, "Yıllardır sözleşmenin yürürlükte olmasının sebebi şirketimizin uzlaşmacı tarafından kaynaklanmakta olup, şirketimizin iyi niyeti diğer firma tarafından suiistimal edilmiştir. Ancak bu hususta da karar verecek olan adli makamlardır. Adli süreç başlamış olup, buna ilişkin ayrıntılı bir açıklama yapılmayacaktır. Ancak şirketimiz yasal çerçevede haklarını korumaya devam edecektir" dedi.

İHA

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Bir af gecesi ve 'yedek lastik' öyküsü
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Avrupalıymış
Rauf Tamer
Şirin Sever
Ne pis depresyonmuş seninki Serdar Ortaç!
Şirin Sever
Hakan Çelik
80 bin kişilik teknoloji ordusunun başarısı: Savunmada ihracat rekoru
Hakan Çelik
Banu Şen
Adana'nın hafızası: Seyhan
Banu Şen
Erkut Can
Nezarete düşüren menekşe gözlü kız
Erkut Can
Murat Gülderen
Sevgililerden hediye tüyoları
Murat Gülderen
Murat Çelik
Bir kar yağdı böyle oldu
Murat Çelik
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Emine Erdoğan, Geleceği Yazan Kadınlar İklim Fikir Maratonu Ödül Töreni’ne katıldı