Ekonomi Otogarlarda bayram yoğunluğu! 10 bin otobüs...

Otogarlarda bayram yoğunluğu! 10 bin otobüs...

Ekonomi

Otogarlarda bayram yoğunluğu! 10 bin otobüs...

Kurban Bayramı tatili öncesi otogarlarda yoğunluk devam ediyor. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda firma yetkilileri 1 hafta kala biletlerin tükendiğini, ek seferler konulduğunu belirtti.

14 Temmuz 2021, Çarşamba 09:01 Son Güncelleme:
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Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olacağı açıklamasının ardından otogarlardaki yoğunluk artarak devam ediyor. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda sabahın erken saatlerinden itibaren yoğunluk oluştu. Kimi tatile kimi ise memlekete ailesinin yanına gitmek için oradaydı. Firma yetkilileri ise oluşan yoğunluktan memnun.

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, otogardan 1 günde çıkan araç sayısının bin 400'ü aştığı, bayram döneminde 10 bin otobüsün hizmet vereceği kaydedildi.


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