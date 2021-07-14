Otogarlarda bayram yoğunluğu! 10 bin otobüs...

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olacağı açıklamasının ardından otogarlardaki yoğunluk artarak devam ediyor. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda sabahın erken saatlerinden itibaren yoğunluk oluştu. Kimi tatile kimi ise memlekete ailesinin yanına gitmek için oradaydı. Firma yetkilileri ise oluşan yoğunluktan memnun.

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, otogardan 1 günde çıkan araç sayısının bin 400'ü aştığı, bayram döneminde 10 bin otobüsün hizmet vereceği kaydedildi.



