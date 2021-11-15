Ekonomi Otogaz (LPG) fiyatlarına bir zam daha geldi

Otogaz (LPG) fiyatlarına bir zam daha geldi

Ekonomi

Otogaz (LPG) fiyatlarına bir zam daha geldi

Otogazın litre satış fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 25 kuruş zam geldi. Artış pompa fiyatlarına da yansıyacak.

15 Kasım 2021, Pazartesi 17:10 Son Güncelleme:
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Otogaz fiyatlarına 25 kuruş zam geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), tarafından yapılan açıklamaya göre, otogaz fiyatlarına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 25 kuruşluk zam yapıldı. Artış pompa fiyatlarına da yansıyacak.

Fiyat artışının ardından otogazın litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 6,67 liradan 6,92 liraya, Ankara’da 6,75 liradan 7,00 liraya, İzmir’de ise 6,77 liradan 7,02 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

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