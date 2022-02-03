Ekonomi Otogaza 40 kuruş zam yapıldı

Otogaza 40 kuruş zam yapıldı

Ekonomi

Otogaza 40 kuruş zam yapıldı

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde otogazın litre satış fiyatına 40 kuruş zam yapıldı.

03 Şubat 2022, Perşembe 21:46 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS) yaptığı duyuruya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere otogazın litre satış fiyatına 40 kuruş zam yapıldı. Fiyat artışının ardından otogazın litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 9,38 liradan 9,78 liraya, Ankara’da 9,49 liradan 9,89 liraya, İzmir’de ise 9,43 liradan 9,83 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

İSTANBUL (İHA)


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Bir af gecesi ve 'yedek lastik' öyküsü
Oral Çalışlar
Ekrem Sarısu
4 Ağustos 2022'de emeklisiniz
Ekrem Sarısu
Bilal Emin Turan
Acil nakit ihtiyacına hesaplı çözüm
Bilal Emin Turan
Özlem Denizmen
Metaverse harcamaları
Özlem Denizmen
Hakan Çelik
80 bin kişilik teknoloji ordusunun başarısı: Savunmada ihracat rekoru
Hakan Çelik
Erkut Can
Nezarete düşüren menekşe gözlü kız
Erkut Can
Murat Gülderen
Sevgililerden hediye tüyoları
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Kilosunun fiyatı 500 lira! Cep yakmasına rağmen yok satıyor