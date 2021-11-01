Otogaza zam geliyor! Bu geceden sonra fiyatlar...
Otogaz (LPG) fiyatlarına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 49 kuruş zam yapılacağı açıklandı.
01 Kasım 2021, Pazartesi 17:12 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Otogaz (LPG) fiyatlarına bir zam daha geldi.
Bu gece yarısından itibaren otogaz fiyatlarında 49 kuruş artış olacak. Zam pompa fiyatlarına yansıyacak.
Otogaza en son 20 Ekim'de 22 kuruş zam yapılmıştı.
İŞTE YENİ FİYATLAR
İstanbul'da 6,10-6,18 liradan satılan otogaz fiyatı zam sonrasında 6,59-6,67 liraya yükselecek. Ankara'da 6,74, İzmir'de 6,53 liraya çıkacak.
BUNLARI DA OKUYUN