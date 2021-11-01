Ekonomi Otogaza zam geliyor! Bu geceden sonra fiyatlar...

Otogaza zam geliyor! Bu geceden sonra fiyatlar...

Ekonomi

Otogaza zam geliyor! Bu geceden sonra fiyatlar...

Otogaz (LPG) fiyatlarına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 49 kuruş zam yapılacağı açıklandı.

01 Kasım 2021, Pazartesi 17:12 Son Güncelleme:
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Otogaz (LPG) fiyatlarına bir zam daha geldi.

Bu gece yarısından itibaren otogaz fiyatlarında 49 kuruş artış olacak. Zam pompa fiyatlarına yansıyacak.

Otogaza en son 20 Ekim'de 22 kuruş zam yapılmıştı. 

İŞTE YENİ FİYATLAR

İstanbul'da 6,10-6,18 liradan satılan otogaz fiyatı zam sonrasında 6,59-6,67 liraya yükselecek. Ankara'da 6,74, İzmir'de 6,53 liraya çıkacak.

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