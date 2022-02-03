Otomobil alacaklara güzel haber! Krediler ile ilgili flaş karar...

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, katıldığı canlı yayın programında önemli açıklamalarda bulundu.

Yerli otomobilin çıkışıyla otomobil kredileri konusunda artırım olacağını söyleyen Akben, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Otomobil tarafında da güncelleyeceğimiz rakamlar var. Orada bizim teşvik ettiğimiz bir alan var. İthal araçlar tarafında değil de biraz daha yerli araçlar tarafında kredi tarafı daha etkin olsun.

YERLİ OTOMOBİL

Yerli otomobilimiz de çıktığında bir güncelleme yapacağız. Güncelleme ile birlikte orası biraz daha rahatlayacak. Sayı ile birlikte miktar da var. 120 bin 300 bin 750 bin diye dilimler var. O dilimlerde bir güncelleme yaparak, diyelim ilk dilim 120 bin. 120 binin yüzde 70'ini kredi alabiliyorlar. Onları güncelleyeceğiz.

Akben ayrıca taksit sayısının artırılması ile ilgili de görüşmelerin yapılacağını aktardı.