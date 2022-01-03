Türkiye Otomobil bariyerlere saplandı! Sürücünün babası gözyaşlarına boğuldu

Otomobil bariyerlere saplandı! Sürücünün babası gözyaşlarına boğuldu

Türkiye

Otomobil bariyerlere saplandı! Sürücünün babası gözyaşlarına boğuldu

Gaziantep'te, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün arabası bariyerlere ok gibi saplandı. Olay yerine gelen sürücünün babası ise araca bakarak uzun süre gözyaşı döktü.

03 Ocak 2022, Pazartesi 14:27 Son Güncelleme:
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Gaziantep'te, içerisinde iki kişinin bulunduğu otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere ok gibi saplandı. Meydana gelen kaza sonucu araç içerisinde sıkışan sürücüyü kurtarma çalışmaları dakikalarca sürdü. Olay yerine gelen sürücünün babası ise araca bakarak uzun süre gözyaşı döktü.



ARAÇ İÇİNDE SIKIŞTI

Olay, öğle saatlerinden önce Şehitkamil ilçesi Büyükpınar Mahallesi İpekyolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Başpınar istikametinden Gaziantep kent merkezi istikametine seyir halinde olan Samet Kırmızıkuş (18) idaresindeki 46 HT 116 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yolu ikiye ayıran bariyerlere ok gibi saplandı. Meydana gelen feci kaza sonucu araç sürücüsü Samet Kırmızıkuş ile yanında yolcu olarak bulunan Engin Ağtaş (38) araç içerisinde sıkıştı.

Kazayı gördükten sonra hemen yaralıların yardımına koşan vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis hattına bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kaza sonucu araç içerisinde sıkışan Engün Ağtaş'ı kısa sürede çıkarırken, sürücü Samet Kırmızıkuş'u sıkıştığı yerden çıkarmak dakikalar sürdü. Uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden ağır yaralı olarak kurtarılan sürücü ile arkadaşı, sağlık ekipleri tarafından olay yerinden yapılan ilk müdahalenin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

OĞLUNUN KAZA YAPTIĞI ARACIN HALİNİ GÖRÜNCE GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Kaza sonrası oğlunun kaza yaptığı haberini alarak olay yerine koşan sürücü Samet Kırmızıkuş'un babası, aracın halini görünce olduğu yere çökerek gözyaşı döktü. Bir süre göz yaşlarına hakim olamayan acılı baba, polis ekipleri tarafından araca bindirildi. Acılı baba, kaza sonucu ağır yaralanan oğlunun son durumunu öğrenmek için tedavi gördüğü hastaneye gitti.

HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Sıkıştığı yerden güçlükle çıkarıldıktan sonra hastaneye kaldırılan sürücü Samet Kırmızıkuş'un durumunun kritik olduğu ve hastanedeki tedavisinin sürdüğü belirtildi. Diğer yaralı Engin Ağtaş'ın durumunun ise daha iyi olduğu vurgulandı.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldığı bildirildi.

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