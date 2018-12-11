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Otomobil denize uçtu! Balıkçılar can simidi atarak kurtardı

Dün gece Bartın'daki Amasra Büyük Liman'da manevra yapan Okan Arslan'ın kullandığı otomobil, denize düştü. Araçtaki Okan Arslan ile yanındaki Cansu Aras’ı balıkçılar, suya attıkları can simitleriyle kıyıya çekerek kurtardı

11 Aralık 2018, Salı 10:25 Son Güncelleme:
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Otomobil denize uçtu! Balıkçılar can simidi atarak kurtardı

Bartın Amasra'daki limanda manevra yapan Okan Arslan yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkıp denize düştü. Limandaki balıkçılar, araçta sürücü ile 1 kişinin daha olduğunu görerek harekete geçti. Suya can simitleri atan balıkçılar, sürücü Okan Arslan ile yanındaki Cansu Aras’ı limana çekti.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, ikiliyi ambulansla hastaneye götürdü. Okan Arslan ve Cansu Aras’ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Suya gömülen otomobil ise Batı Karadeniz Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı dalgıç timi tarafından halatlar bağlanarak çekiciyle denizden çıkarıldı.

Ayhan ACAR/AMASRA (Bartın), (DHA)


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