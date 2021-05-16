Otomobil devi Mazda Motor çip krizi nedeniyle üretimi düşürecek
Koronavirüs sürecinde başlayan çip krizi Japon otomobil üreticisi Mazda Motor'u da etkiledi. Mazda Motor, küresel bazda üretimini 100 bin düşüreceğini açıkladı.
16 Mayıs 2021, Pazar 10:15 Son Güncelleme:
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Pandemiyle başlayan çip krizi birçok şirketi etkilemeye devam ediyor. Son olarak Mazda'nın 2021 mali yılı üretimi yarı iletken çip tedarik sıkıntısı sebebiyle 100 bin düşecek.
Japon otomobil üreticisi Mazda Motor, yarı iletken çip tedarik sıkıntısının mevcut mali yılda küresel bazda üretimini 100 bin düşüreceğini açıkladı.
Hiroşima merkezli üretici, elektronik ve otomobil üretim piyasalarını etkisi altına alan yarı iletken çip tedarik problemine ilişkin beklentisini duyurdu.
Buna göre yarı iletken çip tedarik sıkıntısı, mevcut mali yılda küresel bazda Mazda Motor'un üretimini 100 bin düşürecek. Bu oran firmanın geçen yılki 1,17 milyonluk araç üretimin yaklaşık yüzde 8'ine denk geliyor.
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