Ekonomi Otomobil devinden flaş karar! Üretimi durduracak

Otomobil devinden flaş karar! Üretimi durduracak

Ekonomi

Otomobil devinden flaş karar! Üretimi durduracak

Otomobil üreticisi Mazda Motor 2 fabrikasında üretimi durdurma kararı aldı. Mazda Motor'un üretimi durdurma sebebi ise elektronik ve otomobil üretim piyasalarını etkisi altına alan yarı iletken çip tedarik problemi...

06 Ekim 2021, Çarşamba 08:45 Son Güncelleme:
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 Japon otomobil üreticisi Mazda Motor, yarı iletken çip tedarik sıkıntısı sebebiyle 2 fabrikasında üretimi durduracak.

Hiroşima merkezli üretici, elektronik ve otomobil üretim piyasalarını etkisi altına alan yarı iletken çip tedarik problemi nedeniyle üretimi durdurma kararı aldı.

 Buna göre, Japon firma bu ay ülkenin batısındaki 2 fabrikasında 10 gün üretime ara verecek. Mazda, bu ayki durdurma sonrası, Mart 2022'de sona erecek mevcut mali yıl küresel üretimini 100 bin düşüreceğini açıkladı.

Kamu yayıncısı NHK'nın haberine göre Japon firma temmuz ve ağustosta da fabrikalarını kısa süreli durdurmuştu.

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