Otomobil, evin önünde oturan kadına çarptı

Kayseri'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, evinin önünde oturan Asiye Sayın’a (81) çarptı. Sayın ile evin duvarına çarparak, duran otomobilin sürücüsü yaralandı

10 Mayıs 2019, Cuma 18:17
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Otomobil, evin önünde oturan kadına çarptı

Kaza, saat 15.30 sıralarında, merkez Melikgazi ilçesine bağlı Mimarsinan Mahallesi Tomsu Caddesi’nde meydana geldi.

Şaban Mersin yönetimindeki 38 PE 189 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, önce evin önünde oturan Asiye Sayın’a ardından evin duvarına çarptı.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Kazada, Sayın ve sürücü Mersin yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 2 yaralıyı ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Asiye Sayın’ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

DHA

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