Tüm dünyayı etkisi altına alan küresel çip krizi nedeniyle , İtalya'nın güneyindeki Melfi'de bulunan fabrikasında üretimi Haziran ayında 4 gün durduracak.

Yapılan açıklamaya göre, Melfi'de üretim 3-4 Haziran ve 28-29 Haziran günlerinde duracak.

Yarı iletken ve mikroçip tedariki konusundaki sıkıntıların devam etmesi durumunda ise Temmuz ayında da benzer bir uygulama yapılacağının da altı çizildi.

İtalya'ya batarya fabrikası kurabilir

Reuters'ın markaya yakın bir kaynağa dayandırdığı iddiasına göre Stellantis, elektriklenme hareketi kapsamında İtalya'da bir batarya fabrikası kurmak için Roma ile iletişime geçti.

Kaynak "Şu anda Stellantis'in gelecek ihtiyaçlarını karşılamak adına kurulacak batarya fabrikası için devlet ile marka arasında bir görüşme oldu. İtalyan yetkililer durumu detaylıca analiz edecek." sözlerini kullandı.