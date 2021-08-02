Türkiye Otomobil ikiye ayrıldı! 2 kişi hayatını kaybetti

Otomobil ikiye ayrıldı! 2 kişi hayatını kaybetti

Türkiye

Otomobil ikiye ayrıldı! 2 kişi hayatını kaybetti

Aydın Karacasu'da ekmek dağıtılan hafif ticari araç ile çarpışan otomobil çarpışmanın şiddeti ile ikiye ayrıldı. Kazada otomobildeki iki kişi hayatını kaybetti.

02 Ağustos 2021, Pazartesi 10:12 Son Güncelleme:
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Kaza, saat 03.30 sıralarında Yenice Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kuyucak yönünden Karacasu yönüne gitmekte olan Ahmet Mutlu (42) yönetimindeki 35 DC 5288 plakalı otomobil, Karacasu yönünden Kuyucak yönüne giden Hüseyin D. idaresindeki 09 AAH 763 plakalı ekmek dağıtımı yapılan hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil ikiye bölündü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobil sürücüsü Ahmet Mutlu ve yanındaki Çetin Aksöz'ün (23) hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer araç sürücüsü Hüseyin D. ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Olay yerine gelen savcının incelemesini ardından Ahmet Mutlu ve Çetin Aksöz'ün cenazesi Karacasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA

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