Türkiye Otomobil ile çarpışan ambulans devrildi: Yaralılar var

Otomobil ile çarpışan ambulans devrildi: Yaralılar var

Türkiye

Otomobil ile çarpışan ambulans devrildi: Yaralılar var

Osmaniye’de, hafif ticari araç ile çarpışan, içinde yaralının olduğu ambulans devrildi. Kazada 3'ü sağlık çalışanı 4 kişi, yaralandı.

06 Aralık 2021, Pazartesi 18:41 Son Güncelleme:
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Kaza, öğle saatlerinde, Musa Şahin Bulvarı Vilayet kavşağında meydana geldi. Kaza yerinden aldığı yaralıyı Osmaniye Devlet Hastanesi'ne taşıyan H.Y. yönetimindeki 80 HD 996 plakalı ambulans, Yusuf K.’nin kullandığı 01 VY 212 plakalı hafif ticari araçla çarpışıp devrildi. 

Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, ambulanstaki kişi ile 3 sağlık çalışanı yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İbrahim EMÜL/ OSMANİYE (DHA)

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