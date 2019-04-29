Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 Yaralı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu yaşanılan kazada 1 kişi ağır yaralandı.

29 Nisan 2019, Pazartesi 18:08 Son Güncelleme:
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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 Yaralı

İstasyon Caddesi üzerinde Mustafa Ç. idaresindeki otomobil ile Furkan Ç. idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü Furkan Ç. ağır yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İHA

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