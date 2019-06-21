Otomobil istinat duvarına çarptı: Melek öldü, anne ve babası yaralandı

Otomobil istinat duvarına çarptı: Melek öldü, anne ve babası yaralandı Karabük’te, sürücüsünün kontrolünden çıkıp istinat duvarına çarpan otomobildeki Melek Benli (20) öldü, anne ve babası ise yaralandı.