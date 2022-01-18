Türkiye Otomobil kanala düştü: 3 yaralı

Otomobil kanala düştü: 3 yaralı

Türkiye

Otomobil kanala düştü: 3 yaralı

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde kapalı yola giren otomobilin kanala düşmesi neticesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

18 Ocak 2022, Salı 02:29 Son Güncelleme:
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Kaza, Kaynarca ilçesi Büyükyanık Mahallesi’nde trafiğe kapalı yolda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karasu istikametinden Kaynarca istikametine seyir halinde olan Kemal A. idaresindeki otomobil, trafiğe kapalı olan yolda bulunan kanala düştü.


Ters dönen otomobilde, sürücü Kemal A., yolcu olarak bulunan Ayşe A. ve Vahit E. sıkışarak yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve vatandaşlar, yaralıları sıkıştıkları yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılardan Ayşe A. ve Vahit E. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Kemal A. ise Yenikent Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı.

SAKARYA (İHA)

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