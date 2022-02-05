Türkiye Otomobil kapısı içerisinden cephane çıktı

Otomobil kapısı içerisinden cephane çıktı

Türkiye

Otomobil kapısı içerisinden cephane çıktı

İzmir’e silah sevkiyatı yapılacağı bilgisini alan polis, belirlenen aracı Kemalpaşa ilçesinde durdurdu. Yapılan aramada, otomobilin kapısının içerisine gizlenmiş halde, seri atış özelliği olan 28 tabanca ele geçirildi.

05 Şubat 2022, Cumartesi 18:25 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, D.D. adlı bir kişinin il dışından İzmir’e çok miktarda silah getireceği bilgisi alınması üzerine çalışma başlattı. D.D.’nin kullandığı aracı belirleyerek takibe alan ekipler, dün İzmir’e gelen aracı Akalan Kavşağı yakınlarında durdurdu.



Araçta arama yapan polis ekipleri, otomobilin kapısının iç bölmelerine gizlenmiş vaziyette seri atış özelliğine sahip 28 adet tabanca ele geçirdi. D.D., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

İHA

Yazarlarımızdan
Banu Şen
Pembe misafirler
Banu Şen
Rauf Tamer
Okey
Rauf Tamer
Şirin Sever
Onca zulme dayanmış bir kadın hikayesi: Dilberay
Şirin Sever
Erkut Can
Bu ülkede yaşanmaz mı?
Erkut Can
Hakan Çelik
Teknolojide üst lige çıkmamız buna bağlı
Hakan Çelik
Murat Gülderen
2022’ye damga vuracak e-ticaret trendleri
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Bir af gecesi ve 'yedek lastik' öyküsü
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Bir kar yağdı böyle oldu
Murat Çelik
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Yaşam savaşını 48 gün sonra kaybetti