Türkiye Otomobil köprüden aşağı uçtu, iki kardeş hayatını kaybetti

Otomobil köprüden aşağı uçtu, iki kardeş hayatını kaybetti

Türkiye

Otomobil köprüden aşağı uçtu, iki kardeş hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin köprüden düşmesi sonucu iki kardeş hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

10 Eylül 2021, Cuma 01:38 Son Güncelleme:
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Mehmet Emin Yalçın (30) idaresindeki 06 AV 8309 plakalı otomobil, Siverek-Adıyaman kara yolu üzerindeki Kindek Köprüsü'nde önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı.

Sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, yaklaşık 10 metre yükseklikteki köprüden dereye düştü.

Kazada otomobil sürücüsü Mehmet Emin ile ağabeyi Şeyhmus Yalçın (37) olay yerinde hayatını kaybetti, Şeyhmus'un oğlu Berat Yalçın (13) ise ağır yaralandı.

Yaralı, 112 Acil servis ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan kazada hayatını kaybedenlerden Şeyhmus Yalçın'ın cesedi, olay yerine yaklaşık 60 metre uzaklıkta bulundu.

Otomobilin altında kalan sürücü Mehmet Emin Yalçın'ın cesedi ise aracın vinç ile kaldırılmasının ardından çıkarıldı.

Kazayı haber alarak olay yerine gelen Yalçın ailesinin fertleri gözyaşlarına hakim olmakta zorlandı.

AA

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