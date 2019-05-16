Otomobil koyun sürüsüne çarptı
Muş'ta otomobilin çarptığı sürüdeki 19 koyun telef etti
Karaköprü Köyü yakınında sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, yolun kenarındaki koyun sürüsüne çarptı.
Kazada sürüdeki 19 koyun telef oldu. Trafiğe kapanan yol, kara yolları ekiplerinin çalışması sonucu açıldı.
IŞIKLA UYARI YAPTI ANCAK FARK ETMEDİ
Çoban Ramazan Toplu, yaptığı açıklamada, Derecik köyü yaylasına gitmek için gece kara yolunu kullandıklarını söyledi.
Toplu, sürüyü yolun kenarında yürütürken, otomobile ışıkla uyarı yaptığını ancak sürücünün bunu fark etmeyerek, koyunlara çarptığını ileri sürdü.