Otomobil koyun sürüsüne çarptı

Muş'ta otomobilin çarptığı sürüdeki 19 koyun telef etti

16 Mayıs 2019, Perşembe 22:48
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Otomobil koyun sürüsüne çarptı

Karaköprü Köyü yakınında sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, yolun kenarındaki koyun sürüsüne çarptı.

Kazada sürüdeki 19 koyun telef oldu. Trafiğe kapanan yol, kara yolları ekiplerinin çalışması sonucu açıldı.

IŞIKLA UYARI YAPTI ANCAK FARK ETMEDİ

Çoban Ramazan Toplu, yaptığı açıklamada, Derecik köyü yaylasına gitmek için gece kara yolunu kullandıklarını söyledi. 

Toplu, sürüyü yolun kenarında yürütürken, otomobile ışıkla uyarı yaptığını ancak sürücünün bunu fark etmeyerek, koyunlara çarptığını ileri sürdü.

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