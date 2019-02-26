  • Haberler
  • Gündem
  • Otomobil kumandası görünümünde hassas terazi ele geçirildi

Otomobil kumandası görünümünde hassas terazi ele geçirildi

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucuyla, otomobil kumandası görünümlü 2 hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı

26 Şubat 2019, Salı 21:24
A A
Otomobil kumandası görünümünde hassas terazi ele geçirildi

Isparta'da İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

OTOMOBİL KUMANDASI GÖRÜNÜMÜNDE

Yapılan operasyonda K.K. ve S.G.E. yakalanırken, şüphelilerin belirlenen adreslerdeki evlerinde yapılan aramada 19.8 gram metamfetamin maddesi, araç kumandası görünümlü 2 hassas terazi, çok sayıda aparat yapmada kullanılan malzemeler ve kilitli poşetler ele geçirildi.

Şüpheliler uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.

DHA

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.