Otomobil kumandası görünümünde hassas terazi ele geçirildi
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucuyla, otomobil kumandası görünümlü 2 hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı
Isparta'da İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
OTOMOBİL KUMANDASI GÖRÜNÜMÜNDE
Yapılan operasyonda K.K. ve S.G.E. yakalanırken, şüphelilerin belirlenen adreslerdeki evlerinde yapılan aramada 19.8 gram metamfetamin maddesi, araç kumandası görünümlü 2 hassas terazi, çok sayıda aparat yapmada kullanılan malzemeler ve kilitli poşetler ele geçirildi.
Şüpheliler uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.
DHA