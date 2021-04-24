Otomobil lastiğini patlatarak çaldıkları milyonları Kolombiya'ya kaçırdılar
Bursa'da arsasını satan ve 1 milyon 600 bin lira parayı aracıyla bankaya götürmek üzere yolan çıkan Osman K. hayatını şokunu yaşadı. Yolda aracının lastiği patlayan Osman K. lastiği değiştirdikten sonra paranın araçta olmadığını gördü. Gerçekler ise yapılan inceleme sonrası ortaya çıktı.
24 Nisan 2021, Cumartesi 12:50 Son Güncelleme:
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Olay, 11 Ocak günü saat 17.00 sıralarında Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Arsasını 1 milyon 600 bin liraya satan Osman K., Tapu ve Kadastro 4'üncü Bölge Müdürlüğü’nde teslim aldığı parayı arkadaşı C.P. (49) ile bankaya yatırmak için otomobille yola çıktı. Ata Bulvarı’na geldiklerinde otomobilin lastiği patladı. İki arkadaş, patlayan lastiği yedeği ile değiştirdi. Osman K. yeniden otomobile bindiğinde, paranın içinde bulunduğu çantanın olmadığını görüp, polise haber verdi.
Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemede otomobilin lastiğine özel yapım çivi batırıldığını belirledi. Mobese kameralarını inceleyen polis, Osman K. ve arkadaşının bulunduğu otomobilin, başka araç tarafından takip edildiği saptandı. Polisin yaptığı araştırmada, şüphelilerin Kolombiya’dan gelen Z.M. ve L.G.O. çifti ile A.G.O. olduğu tespit edildi. Şüphelilerin daha önce de Aydın, Adana, Samsun, Gaziantep, İzmir ve Antalya'da aynı yöntemle hırsızlık olaylarına karıştıkları ortaya çıktı. 3 şüpheli, düzenlenen operasyonla İstanbul'da yakalandı. Antalya’ya gönderilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin, 7 ilde toplam 2,5 milyon lira vurgun yaptıkları tespit edildi.
KOLOMBİYA VURGUNU
Şüphelilerin yakalandığı öğrenip, polise başvuran Osman K., çalınan paranın Kolombiya'ya kaçırıldığını öğrendi. Yetkililerden yardım beklediğini ifade eden Osman K., "Hırsızlar en fazla parayı benden çaldılar. Ne yapacağımı bilmiyorum" dedi.
Derya EVREN/BURSA, (DHA)