Otomobil paramparça oldu! 3 yaralı

Sivas'ta kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı

20 Şubat 2019, Çarşamba 00:10
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Otomobil paramparça oldu! 3 yaralı

Akşam saatlerinde 80’inci Yıl Kavşağında Muhammet K. (19) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpıp sürüklendikten sonra takla atarak devrildi.

ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen araçtan çıkarılan sürücü Muhammet K. ile yanındakiler G.A. (19) ve S.K. (19) yaralandı.

1 KİŞİNİN DURUMU CİDDİ

3 arkadaş ilk müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Numune Hastanesi acil servislerine kaldırıldı. Yaralılardan Muhammet K.’nın durumunun ciddi olduğu öğrenildi.


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