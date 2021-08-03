Otomobil satışlarına bayram freni! Sert düştü

2021 yılı Temmuz ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2020 yılı Temmuz ayına göre yüzde 45,3 azalarak 47.849 adet oldu.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2021 yılı Temmuz ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,7 azalarak 36.311 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 35,8 azalarak 11.538 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Temmuz ayı ortalama satışlara göre yüzde 25,2 azaldı.

Otomobil pazarı, 10 yıllık Temmuz ayı ortalama satışlara göre yüzde 25,8 azalış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Temmuz ayı ortalama satışlara göre yüzde 23,2 azaldı.

OCAK-TEMMUZ DÖNEMİ

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2021 yılı Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 29,6 artarak 442.550 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, 2021 yılı Ocak-Temmuz döneminde geçen yıla göre yüzde 27,0 oranında artarak 346.636 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 40,1 artarak 95.914 adede ulaştı.