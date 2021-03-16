Otomobil satışlarında fiyata göre taksitlendirme detayları belli oldu
Ticaret Bakanlığı tarafından otomobil satışları için fiyata göre taksitlendirme işlemi detayları belirlendi. Buna göre 120 bin lira ve altında olan otomobiller 60 ay, 120 ile 300 bin lira arasında fiyatı olan otomobiller 48 ay, 300 bin ile 7050 bin lira arasında fiyatı olan otomobiller 36 ay, 750 bin lira ve üstünde fiyatı olan otomobillerde taksit sayısı 24 ay oldu.
16 Mart 2021, Salı 08:35 Son Güncelleme:
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Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğe yeni bent eklendi. Bundan sonraki süreçte otomobil alımlarında fiyata göre vadelendirme Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliği'nde de yer almış oldu.
Böylece 120 bin lira ve altında olan otomobiller 60 ay, 120 ile 300 bin lira arasında fiyatı olan otomobiller 48 ay, 300 bin ile 7050 bin lira arasında fiyatı olan otomobiller 36 ay, 750 bin lira ve üstünde fiyatı olan otomobillerde taksit sayısı 24 ay oldu.
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