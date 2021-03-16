Ekonomi Otomobil satışlarında fiyata göre taksitlendirme detayları belli oldu

Otomobil satışlarında fiyata göre taksitlendirme detayları belli oldu

Ekonomi

Otomobil satışlarında fiyata göre taksitlendirme detayları belli oldu

Ticaret Bakanlığı tarafından otomobil satışları için fiyata göre taksitlendirme işlemi detayları belirlendi. Buna göre 120 bin lira ve altında olan otomobiller 60 ay, 120 ile 300 bin lira arasında fiyatı olan otomobiller 48 ay, 300 bin ile 7050 bin lira arasında fiyatı olan otomobiller 36 ay, 750 bin lira ve üstünde fiyatı olan otomobillerde taksit sayısı 24 ay oldu.

16 Mart 2021, Salı 08:35 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğe yeni bent eklendi. Bundan sonraki süreçte otomobil alımlarında fiyata göre vadelendirme Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliği'nde de yer almış oldu.

Böylece 120 bin lira ve altında olan otomobiller 60 ay, 120 ile 300 bin lira arasında fiyatı olan otomobiller 48 ay, 300 bin ile 7050 bin lira arasında fiyatı olan otomobiller 36 ay, 750 bin lira ve üstünde fiyatı olan otomobillerde taksit sayısı 24 ay oldu.

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Akşener: Geniş Cephe Stratejisi
Oral Çalışlar
Ekrem Sarısu
Tamamına gerek yok 3 ay borçlanma yeterli
Ekrem Sarısu
Hakan Çelik
Hibrit araçlara yoğun ilgi
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Bilgisayarı bozulan panik atak geçiriyor
Murat Gülderen
Erkut Can
Erdoğan’dan 8 Mart müjdesi
Erkut Can
Bilal Emin Turan
Bu faizlerle kirada oturmak mı ev almak mı?
Bilal Emin Turan
Özlem Denizmen
Onun arabası var mı?
Özlem Denizmen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 20 bin öğretmen için başvurular başladı