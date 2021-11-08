Ekonomi Otomobil sektöründe yeni kriz! 'Kasım’da biter' uyarısı…

Otomobil sektöründe yeni kriz! 'Kasım’da biter' uyarısı…

Ekonomi

Otomobil sektöründe yeni kriz! 'Kasım’da biter' uyarısı…

Otomobil sektöründe çip üretiminde arz yetersizliği, çelik fiyatlarında artış, lojistik derken yeni bir sorun daha ortaya çıktı. Çin’in daha az magnezyum üretmesi, otomotivde ciddi problemler doğurabilir. İşte otomotiv sektöründeki yeni kriz…

08 Kasım 2021, Pazartesi 09:11 Son Güncelleme:
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Pandemi dönemi ve sonrasında ortaya çıkan problemler henüz daha giderilememişken, dünya otomotiv endüstrisi “nur topu gibi” yeni krizlerle sarsılıyor. Nitekim çip üretiminin yetersiz olması, başta çelik olmak üzere hammadde fiyatlarının artması, lojistik ve konteyner konusunda sıkıntılar çıkması derken, bu kez de otomotivde magnezyum sorunu baş gösterdi.

Deutsche Welle’nin (DW) haberine göre, alüminyum içerikli alaşımların üretimi için gerekli çok önemli bir malzeme olan ve otomotiv endüstrisinde de ciddi yere sahip magnezyumda, Çin kaynaklı bir sorun başlamış durumda.

Hafif olmasına karşın alüminyumun dayanıklılığını artıran bir metal olan magnezyumun en büyük tedarikçisinin Çin olduğu belirtilen haberde, bu ülkenin, enerji sıkıntısı yaşadığını gerekçe göstererek magnezyum üretimini azalttığı, bunun da var olan küresel darboğazı iyice rahatsız edici bir boyuta taşıdığı kaydedildi.

ELEKTRİK KESİNTİLERİ

Habere göre Pekin yönetimi, bir yandan sektördeki gücünü elinde tutmak ve dünya çapındaki alıcılarını kaybetmemek için çalışırken diğer yandan enerji kaynağı olarak kullandığı kömürü azalttı ve böylece magnezyum tedarikinde sorunlar arttı.

Zira Çin, dünya magnezyum üretiminin yüzde 80’den fazlasını karşılıyor. Dolayısıyla da onun üretimindeki en ufak değişiklik bütün dünyadaki tedarik zincirine yansıyor. Özellikle de Avrupa Birliği (AB) magnezyum ihtiyacının yüzde 95’ini Çin’den sağlıyor.

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Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), geçen ay sonunda 11 sanayici birliği ile artan magnezyum darboğazı konusunda uyarıda bulundu ve “Kasım sonuna kadar Avrupa’daki magnezyum stoklarının tükenmiş olacağından yola çıkıyoruz” ifadesini kullandı.

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