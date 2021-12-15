Ekonomi Otomobil stokçularına operasyon! 50 ilde düğmeye basıldı: Çok sayıda gözaltı

Otomobil stokçularına operasyon! 50 ilde düğmeye basıldı: Çok sayıda gözaltı

Ekonomi

Otomobil stokçularına operasyon! 50 ilde düğmeye basıldı: Çok sayıda gözaltı

Otomobil stokçularına yönelik Karabük merkezli 50 ilde operasyon başlatıldı. Bayilerdeki araçları toplayarak tekel oluşturan otomobil stokçularının araç fiyatlarındaki artışı etkiledikleri belirlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan araba stokçularıyla ilgili, 'Hem ellerindekine el koyacağız hem de cezai müeyyideleri yüksek tutacağız' demişti. 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

15 Aralık 2021, Çarşamba 10:54 Son Güncelleme:
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Son dakika bilgisine göre, Karabük merkezli 50 ilde "bayilerdeki araçları toplayarak tekel oluşturdukları ve araç fiyatlarındaki artışı etkiledikleri" gerekçesiyle 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Karabük merkezli 50 ilde araç stoklayanlarla ilgili düğmeye basıldı. Gelen bilgilere göre "bayilerdeki araçları toplayarak tekel oluşturdukları ve araç fiyatlarındaki artışı etkiledikleri" gerekçesiyle 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan stokçularla ilgili, “Şu anda kimi ürünlerde görülen fiyat artışlarının bir sebebi küresel emtia fiyatları yükselişiyken bir sebebi de maalesef piyasadaki açgözlü fırsatçılardır. Bu özellikle de stokçuluktan kaynaklanıyor. Bu stokçuların üzerine ciddi manada gideceğiz. Bunu bilsinler ve bu stokçuluğa tevessül etmesinler. Hem ellerindekine el koyacağız hem de cezai müeyyideleri yüksek tutacağız” demişti.



STOKÇULARA VERİLECEK PARA CEZASI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ürünleri stoklayarak fiyat artışına neden olanlara verilecek cezaların arttırılmasına ilişkin sözlerinin ardından, ‘Perakende Satış Yasası’nın 18’inci maddesinde yer alan stokçulara verilen cezalarda artışa gidilecek.

Ceza oranları kademelendirilerek arttırılarak caydırıcı hale getirilecek. Mevcut Parakende Kanunu’nda, “Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunulamaz” diye tanımlanan stokçuluğa da 50 bin TL’den 500 bin TL’ye kadar para cezası öngörülüyor.

Şimdi stokçular için mevcut yasada yer alan bu cezaların, kademelendirilerek caydırıcılığının daha da attırılması planlanıyor. Üzerinde çalışılan düzenlemeye göre, ilk gruptakilere 50 bin TL ila 100 bin TL, ikinci kademedeki daha büyük oranda yapılan stokçuluğa ise 100 bin TL ila 2 milyon TL arasında para cezası verilecek.



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