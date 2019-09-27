Otomobilde büyük fırsat

İlk 8 ayda otomobil ve hafif ticari olmak üzere yaklaşık 240 bin araç satıldı. Otomotiv pazarı 2016 ve 2017 yıllarında 1 milyon adetlik satış adetlerine dayanmıştı. 2018’de ise kur şokunun da etkisiyle pazar yüzde 36 daralarak 621 bine gerilemişti. Bu yılki hesaplar ise Merkez Bankası’nın iki dev faiz indirimi öncesinde 300-350 bin bandında satış olacağı yönündeydi.

8 FİRMA KATILDI

Binek araçlarda 50 bin lira ila 120 bin lira arası kredi için 18-36 aylık vadede faiz yüzde 0.49-0.69 bandında uygulanacak. Ticari araçlarda ise 72 bin lira ila 120 bin lira arası kredi için 30-60 ay vadede aylık faiz yine yüzde 0.49-0.69 bandında uygulanacak. Kredi kampanyasına katılan anlaşmalı otomotiv firmaları binek araçlarda Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais olurken, ticari araçlarda Fiat, Ford, Isuzu, Karsan ve Temsa şeklinde açıklandı. Yerli üretim yapan Toyota’nın da kampanyaya dahil olması bekleniyor.

TÜRKİYE’DE ÜRETİM

Ancak Merkez’in hamlesinden sonra kredi faizleri gerilemeye başlayınca otomotivde de umutlar arttı ve yıl sonu için 400 binli adetler konuşulmaya başlamıştı. Tam da bu ortamda üç kamu bankası tıpkı konutta olduğu gibi taşıt kredi faizlerini piyasa faizinin oldukça altına yani ortalama yüzde 1.49'dan yüzde 0.49-0.69 aralığına çekti. Bu faizler Türkiye’de üretim yapan otomotiv markaları ve sıfır araçlar için geçerli olacak.

500 BİNLİK SATIŞ HEDEFİ

1 Ekim’de başlayacak kampanya yıl sonuna kadar devam edecek. Kredi koşulları anlaşmalı marka bazında değişiklik gösterebilecek. Bu kampanya ile birlikte vatandaşın yüzde 15’lik ÖTV indirimi bittikten sonra ertelediği sıfır oto alım talebinin öne çekilmesi bekleniyor. Sektör temsilcileri yıl sonunda 450-500 binlik satış adetlerine ulaşılabileceğini ifade ediyor. İlk 8 ayda satılan 240 bin aracın 107 bini yerli üretimdi. Yılın son 3 ayında kampanya ile yerli üretim satışının 200 bine ulaşması hedefleniyor. Otoda satışların yüzde 40’ı son 3 ayda gerçekleşiyor.

NE KADAR KREDİ ÇEKEBİLİRSİN?

Sıfır araçlarda fatura değeri (fiyatı) 120 bin lirayı aşan otomobillerde, bedelin 120 bin liraya kadar olan kısmı için yüzde 70'i, 120 bin liranın üstünde olan kısım için yüzde 50’sine kadar kredi kullandırılır. Bir başka deyişle; 130 bin liralık araç alan bir kişi 89 bin lira (84+5 bin lira) kredi çekebilir. 100 bin liralık araçta çekilebilecek en yüksek kredi 70 bin lira, yani 30 bin lira peşinat gerekiyor. 150 bin liralık araçta ise 99 bin lira kredi çekmek mümkün. İkinci el araçta ise bankalar kredi hesabını taşıtın kasko değerine göre yapıyor. Çekilen krediden binde 5 oranında tahsis ücreti, tahsis ücreti üzerinden de yüzde 5 Banka Sigorta ve Muamele Vergisi (BSMV) alınıyor.

ALANIN KAZANCI BÜYÜK

Şu anda piyasada taşıt kredi faizinin ortalaması vadelere göre değişmekle birlikte ortalama yüzde 1.49 civarında. Kamu bankaları bunu üç ay boyunca yüzde 0.49 olarak uygulayacak. Dolayısıyla araç almayı planlayanların kredi kaynaklı maliyet avantajı büyük olacak. ÖRNEĞİN; 36 ay vadeli 50 bin lira taşıt kredisi çeken biri aylık 1.854 lira taksit, vade sonunda 68 bin 237 lira ödeyecekken, şimdi yüzde 0.49 faizle aynı kredi için 1.545 lira taksit, 55 bin 624 lira toplam geri ödeme yapacak. Yani 12 bin 613 lira cebinde kalacak. Böylece alacağı aracın yaklaşık 2 yıllık kasko, trafik sigortası MTV ve bakım maliyetini bedavaya getirmiş olacak.

YERLİ ÜRETİME VE İSTİHDAMA DESTEK

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kamu bankalarının taşıt kredi faizlerinde yaptığı indirimle ilgili Twitter’dan şu açıklamayı yaptı: “Kamu bankaları, Türkiye’de üretim yapan otomotiv firmaları ile işbirliğine giderek Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi Paketini devreye aldı. Yerli üretimi ve istihdamı destekleyecek, otomotiv sektöründeki hareketlenmeyi hızlandıracak bu adımın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum”.

POSTA/ Ekonomi Servisi