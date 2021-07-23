Otomobilde ÖTV ve faiz indirimi talebi! Canlı yayında anlattı…

TESK Genel Başkanı Palandöken CNN Türk canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Palandöken, "Piyasanın canlanması için ÖTV indirimi şart. 5 -6 yıl önce indirim yapıldı. Gerçekten araçlar yenilendi." ifadelerini kullandı.

Yapılması beklenen indirimin devlete bir zararı olmayacağını söyleyen Palandöken," ÖTV'nin alınmasının Hazine'ye de bir zararı olmayacak. Yan sanayi gelişecek. İstihdamda da artış olacak. " dedi.

YÜZDE 50'NİN ÜZERİNDE İNDİRİM TALEBİ

Yüzde 50'nin üzerinde indirim talep edeceklerini söyleyen Palandöken, "Hem istihdam hem de ekonomi canlanacak." dedi.

FAİZ İNDİRİMİ YAPILMALI

Öte yandan geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, binlerce kişinin, yaşları nedeniyle başta ticari araçlar olmak üzere araçlarını yenileyeceklerini belirterek, "Piyasaların canlanması için ticari araçlar başta olmak üzere tüm araçlar için ÖTV indirimi yapılmalı. Bankalar da taşıt kredilerinde elini taşın altına koyarak faizlerde indirim yapmalı." ifadelerini kullandı.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, araçların yenilenmesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde ekonomik olarak zor günlerden geçen esnaf için çok daha büyük bir maliyet gerektirdiğine işaret ederek, "Geçen yıllarda yapıldığı gibi yeniden araç alımlarında ÖTV indirimi yapılması hem esnafı hem piyasaları rahatlatır." değerlendirmesinde bulundu.

ÖTV indiriminin devletin zararına değil yararına olduğunu vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti: "ÖTV indirimi bütçede açık yaratarak devlete zarar ettirmek yerine, tam tersi araçların yenilenmesiyle hem piyasalar zincirleme olumlu etkilenecek hem üretim ve yatırımların artmasıyla istihdama katkı sağlanacak hem de sanayinin hurda ihtiyacına destek olunacaktır.

Hatta bu ÖTV indiriminin hurda teşvikiyle de desteklenmesi, hurda ithalatımızı azaltarak sanayicinin yüzünü güldürürken cari açığa da olumlu katkı yapacaktır."

Palandöken, ÖTV indiriminin otomotiv üretim ve satışına ivme kazandıracağını belirterek, "Piyasaların canlanması için ticari araçlar başta olmak üzere tüm araçlar için ÖTV indirimi yapılmalı.

Bankalar da taşıt kredilerinde elini taşın altına koyarak faizlerde indirim yapmalı." ifadelerini kullandı.