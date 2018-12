MEHMET ALİ KANTARCI

Türkiye’deki otomobil satışları 2018 Kasım ayı sonunda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,7 azalarak 425.4 bin adete düştü. 1600 cc altındaki otomobil satışlarında yüzde 31,7, 1600-2000 cc aralığında yüzde 38,2, 2000 cc üstü otomobillerde yüzde 30,6 azalma oldu. Dizel otomobil satışlarının payı yüzde 57,89 iken otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 65,38 gibi yüksek bir orana ulaştı. Dünyada en çok SUV satılan bölge yüzde 41 ile Çin olurken Avrupa’da ise satılan her otodan 29’u SUV.

SUV'LARIN ORANI BÜYÜYOR

Ancak ülkemizde araç satışlarının genelde düşmesine karşın SUV’lara (Spor Amaçlı Araç) olan ilgide artış gözleniyor. Geçtiğimiz yıl ilk 11 ayda ülkemizde satılan her 100 otomobilden 17’si SUV iken bu yıl oran 22’lere çıktı. Yani satılan 425.4 bin otomobilin 92.1 bin adeti SUV oldu. Yıl sonunda bu rakam 100 binler civarında oluşacak. 2019’da da SUV’lara olan ilginin devam etmesi bekleniyor. Bu yıl toplam otomobil satışları yüzde 30’ların üzerinde daralırken SUV satışlarının yüzde 15’lerde gerilemesi de bunun önemli bir işareti. Ayrıca birçok markanın devreye sokacağı küçük motorlu, hibrit veya dizel SUV’lar da tercihlerde etkili olacak. Geçtiğimiz yıl dünyada en çok SUV satılan bölge yüzde 41 ile Çin. Onu yüzde 39 ile Kuzey Amerika izlerken Avrupa’da da satılan her otodan 29’u SUV’lardan oluşuyor.

SEGMENT KAYMASI YAŞANIYOR

Türkiye’de özellikle lüks sınıf markaların C (kompakt) ve D (Medium) sınıftaki sedan araçlarında ÖTV ve kur artışının ardından yaşanan fiyat yükselmeleri de müşterileri daha uygun fiyatlı ve donanımlı SUV modellere yönlendiriyor. 2018 Kasım ayı sonunda otomobil pazarı segmentinin yüzde 83,7’sini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 56,5 pay alan C (240.229 adet) segmenti ulaştı. Orta sınıf SUV alımlarında öne çıkan kriterler ise aracın fiyatı, şanzıman ve yakıt ekonomisi. Türk tüketicisinin seçimi ise genelde otomatik vites ve dizelden oluşuyor. Ancak son dönemlerde devreye giren hibrit ve küçük hacim benzinli motorlar da tercihlerde etkili olmaya başladı.

5 MİLYONDAN FAZLA SATTI

Öte yandan Kia’nın 25 yılda 5 milyonun üzerinde üretim adedine ulaşan kompakt sınıftaki başarılı modeli Sportage da yenilendi. Dış tasarımı ve iç tasarımı dışında güvenlik teknolojileri ve motoru da yenilenen Kia Sportage Türkiye pazarına 1.6 lt dizel motor ve otomatik şanzıman kombinasyonuyla sunulmaya başlandı. Araç şehiriçi ve dışı kullanım ortalamasında sadece 4,7 litre/100km yakıt tüketiyor. Kia Türkiye Genel Müdürü Can Ağyel model hakkında şunları söylüyor:

“Kia Sportage ilk satışa sunulduğu günden bu yana sınıfının en gözde modellerinden biri oldu ve bugüne kadar milyonlarca kişi tarafından tercih edildi. Sportage modelimiz global satışlarımız içerisinde önemli bir yer tutuyor. Tüm dünyada satılan her altı Kia modelinden biri Sportage. Kia Sportage tasarımı, kullanışlılığı ve zengin ekipman seviyesiyle ülkemizde de çok seviliyor. Yenilenen Kia Sportage gücünü çift kavramalı otomatik şanzımanla yola aktaran yeni 136 beygir gücündeki 1,6 litrelik dizel motoru, yenilenen dış ve iç tasarımı ve gelişmiş donanım özellikleriyle bu başarıyı daha da ileriye taşıyacak.”

69 SANİYEDE BİR SPORTAGE

Kia Sportage 2017 yılında tüm dünyada 417 bin adetlik bir satış performansına ulaştı. Her 69 saniyede bir dünyanın herhangi bir yerinde bir Kia Sportage satıldı. Satışa 1993 yılında sunulan ve 2018 yılında 25’inci yıl dönümünü kutlayan Kia Sportage, yıl dönümüne üç ay kala 5 milyon üretim adedine ulaşarak önemli bir kilometre taşına imza attı. Kia Sportage, Avrupa pazarı için Zilina, Slovakya ve diğer pazarlar için Gwangju, Güney Kore olmak üzere iki farklı Kia tesisinde üretiliyor.

YENİLENEN DIŞ VE İÇ TASARIM

Dördüncü nesil Sportage, Kia’nın Namyang, Kore ve Irvine, California tasarım merkezilerinin katkılarıyla Kia’nın Frankfurt, Almanya’da bulunan Avrupa tasarım stüdyosu tarafından tasarlandı ve daha dinamik ve modern bir görünüm kazandı. Sportage’ın sportif dış tasarımı yeni ön ve arka tamponlarla yeniden hayat bulurken ön farlar ve arka stop lambaları da yeniden yorumlandı. Sportif tasarımı donanıma bağlı olarak sunulan yeni 17 ve 19 inç alaşım jantlar tamamlıyor. Araç yeni gövde renk seçenekleri ile de müşterilerin beğenisine sunuluyor. GT Line versiyonlarında parlak siyah sıcak radyatör ızgarası ve arka bagaj kapağında koyu krom süslemeler bulunuyor. Versiyona özgü 19 inçlik alaşım jantlar yeniden tasarlanırken tüm versiyonlarda çift egzoz çıkışına sahip arka difüzör ve yeniden tasarlanan “buz küpü” LED sis farları devreye giriyor. Kokpit yeni direksiyon simidi ve yeni göstergelerle şekillenirken yeni döşemelerin de katkısıyla kalite algısı yükseliyor. GT Line versiyonlarında çift renk kumaş ve deri koltuklar standart olarak sunulurken isteğe bağlı olarak tamamen deri döşemeler de tercih edilebiliyor. Orta konsoldaki iklimlendirme kumanda paneli de yeniden tasarlanırken, yeni havalandırma ızgaraları kabin içindeki modern havaya katkı sağlıyor.

AKILLI GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ

Yenilenen Kia Sportage donanım seviyesine bağlı olarak dur-kalk özelliğine sahip akıllı hız sabitleme sistemi, park ve manevraları kolaylaştıran çevre görüş sistemi ve sürücü dikkat dağınıklığı uyarı sistemi de dahil olmak üzere Kia’nın en güncel sürüş destek sistemlerini bünyesinde barındırıyor. Ayrıca müşterilere 7 inç büyüklüğünde dokunmatik ekranlı veya 8 inç büyüklüğünde çerçevesiz ekranlı olmak üzere farklı bilgi ve eğlence sistemi alternatifleri sunuluyor.

YENİ 'SMARTSTREAM' 1,6 LİTRE DİZEL MOTOR

Kia Sportage yeni bir dizel motorla yollara çıkıyor. Bu motor markanın yeni 'SmartStream' verimlilik teknolojileriyle donatılıyor. Yeni dizel motoru yüksek yakıt verimliliği ile performanslı sürüşü aynı anda kullanıcısına sunuyor.Yüksek verimlilik seviyesine sahip sıralı dört silindirli 1.598 cc hacimli 136 PS gücündeki yeni turbo dizel motor, Kia’nın bugüne kadar ürettiği en temiz dizel motor olmasıyla öne çıkıyor. Kia’nın yenilikçi, yüksek verimlilik sağlayan 'SmartStream' inovasyonlarını bünyesinde barındıran yeni 1.6 litrelik motor, yüksek performansı düşük yakıt tüketim değeriyle bir arada kullanıma sunuyor. Yeni 1.6 litre hacimli 'SmartStream' motor 4.000 d/d’de 136 BG güç ve 2.000 d/d itibariyle 320 Nm tork üretiyor. Motorun ürettiği güç yedi kademeli çift kademeli otomatik şanzıman üzerinden yola aktarılıyor. Seçici katalitik indirgeme (SCR) sistemi, dizel partikül filtresi ve start & stop sistemi de dahil olmak üzere modern teknolojinin tüm nimetlerinden yararlanan motor Euro 6d TEMP emisyon normunu karşılıyor. 100 km’de ortalama 4,7 litre yakıt tüketen araç, 123 gr/km CO2 emisyon salınımı gerçekleştirmekte.