Türkiye Otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı

Otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı

Türkiye

Otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı

İstanbul Kadıköy'de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde sıkışan sürücü, itfaiyenin yarım saat süren çalışmalarının ardından kurtarıldı.

25 Şubat 2022, Cuma 13:52 Son Güncelleme:
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İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi'nde bulunan İnönü Caddesi üzerinden meydana gelen olayda, Bengi Sümer, park halindeki otomobille yola çıkmak için manevra yaptı. 

Bu sırada Kadıköy-Fındıklı güzergahında çalışan İETT otobüsü otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle sürücü otomobilde sıkıştı. 



İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yarım saat süren çalışmalarının ardından yaralı sürücü kurtarılarak sağlık ekiplerine verildi. 

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. 

Kazayı gören Suat Behen "Park halindeki sürücü yola çıktığı sırada panik yaptı herhalde otobüs çarptı. Sert bir çarpışma oldu, otomobilde sıkıştı " diye konuştu

Kaza nedeniyle kapanan caddede trafik yoğunluğu yaşanırken, kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBU(DHA)

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