Türkiye Otomobilde silahlı saldırıya uğrayan Yasin kurtarılamadı

Otomobilde silahlı saldırıya uğrayan Yasin kurtarılamadı

Türkiye

Otomobilde silahlı saldırıya uğrayan Yasin kurtarılamadı

Samsun'da, otomobiliyle kırmızı ışıkta beklerken 2 kişinin silahlı saldırısına uğrayan 26 yaşındaki Yasin Yıldırım, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

02 Şubat 2022, Çarşamba 16:22 Son Güncelleme:
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Samsun'un Atakum ilçesinde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda meydana gelen olayda, AFAD kavşağında otomobiliyle kırmızı ışıkta bekleyen Yasin Yıldırım, kimliği belirsiz 2 kişi tarafından araçtan indirilmek istendi.

Bu sırada şüpheliler, Yıldırım'a pompalı tüfek ve tabanca ile ateş açtı.

Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle ağır yaralanan Yıldırım, ihbarla gelen sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Yıldırım, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, olayın ardından kaçan şüphelilerin belirlenip, yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. 

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