Otomobilde yakıt maliyetini düşürmenin yöntemleri

Yükselen sıfır araç fiyatları nedeniyle ikinci ele yönelim artarken araçların ömrünü uzatmak, yakıt maliyetlerini düşürmek ve yüksek servis bedellerinden uzak durmak da önem arz eder hale geldi. Bu kapsamda işin uzmanlarından alınacak kritik tüyolar birçok noktada tasarruf ekonominize katkı yapabiliyor.

YAKIT TÜKETİMİNİ ETKİLER

‘Aloparca.com’un kurucusu Ebru Özülkü, basit adımlarla maliyetleri düşürmenin püf noktalarını açıkladı:

-Araç periyodik bakımlarının düzenli olarak yapılması belenmedik arıza ve kaza riskini en aza indirir.

-Bakım araç motorunun daha verimli çalışmasını sağlar ve yakıt tüketimini azaltır. Araç ömrünü uzatırken gereksiz maliyetten kurtarır.

-Periyodik bakımda değiştirilmesi gereken parçalar standarttır. Çoğunu internetten makul fiyatlarla bulmak mümkün.

-Arabanız pahalı diye parçası da pahalı olacak diye bir şart yok, yedek parçayı istediğiniz kalite ve fiyatta bulmak için kendiniz satın almayı tercih edin.

-Aracın rot ayarları da yakıt tüketimini etkiler, en az 20 binde bir rot ayarlarının yapılması gerekir.

VİTESİ BOŞA ALMAYIN

-Yokuşlarda boş vitese almak yakıt maliyetinizi düşürmez. Sürüş güvenliğini riske atar ve fren sistemlerine zarar verir.

-Aracın motor soğutma sistemindeki mekanik parça sorunları da yakıt tüketimini artıran sebeplerden biridir.

-Aracın aşırı yüklü olması manevra ve fren kabiliyetini ve elbette yakıt tüketimini artırır.

-Klima kullanımı ciddi bir yakıt tüketimine sebep olmasa da gereksiz kullanımlardan kaçınmak önemlidir.

-Motoru zorlayan hızlı araç kullanımı ve ani kalkışlar yakıt tüketimini artırır.

-Özellikle uzun yola çıkacak sürücülerin lastik havaları ile yol tutuşunu mutlaka kontrol ettirmesi gerekiyor.

-Ulaşım süreçlerinde teknolojiden yararlanın. Özellikle navigasyon kullanımı ve alternatif yolları öğrenmek trafikten kurtararak, zaman ve yakıt tasarrufu sağlar.

POSTA /Ekonomi