Türkiye Otomobilden dehşet saçtılar!

Otomobilden dehşet saçtılar!

Türkiye

Otomobilden dehşet saçtılar!

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir şahıs yolda yürüdüğü sırada otomobilden açılan ateş sonucu yaralandı.

29 Aralık 2021, Çarşamba 22:27 Son Güncelleme:
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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Alsancak Mahallesi 6201. Sokak üzerinde meydana gelen olayda, yol üzerinde yürüyen Hacı Duran G.’ye (27), kimliği belirlenemeyen şahıs veya şahıslar tarafından otomobilden ateş açıldı. Hacı Duran G. tüfekten çıkan saçmalarla hafif yaralanırken, araç olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hacı Duran G. sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de kaçan otomobili bulmak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAYSERİ (İHA)

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