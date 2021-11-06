Otomobile çarpan motosikletli hayatını kaybetti

Dün akşam saatlerinde Körkün Mahallesi'nde meydana gelen olayda İbrahim Yiğit, motosikleti ile birlikte şehir merkezine gidiyordu. Yiğit, karşı yönden gelen plakası öğrenilemeyen Fatih Ö. yönetimindeki otomobil çarpıştı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, İbrahim Yiğit yaralandı. Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan İbrahim Yiğit, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yiğit’in cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsisinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Fatih Ö.'nün jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Ahmet KILIÇ- Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)