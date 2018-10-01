Bir adımla ölümden kurtuldular

Karabük’te kontrolden çıkan bir otomobilin çarpmasından dolmuşa binmek üzere olan iki kişinin son anda kurtulması, güvenlik kamerasına yansıdı

01 Ekim 2018, Pazartesi 23:28
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Atatürk Bulvarı üzerindeki kaldırımda dolmuş bekleyen iki kişi, yaklaşan dolmuşu durdurmak istedi. Bu sırada henüz sürücüsünün kimliği bilinmeyen bir otomobil, kontrolünü kaybederek kaldırıma çıktı.

SON ANDA KURTULDULAR

Otomobilin üzerilerine geldiği fark eden iki kişi, son anda geri çekilerek kurtuldu. Bir süre kaldırımda ilerleyen otomobil daha sonra yola geri dönerek olay yerinden uzaklaştı.

Bu arada, kaza anı yol kenarındaki bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İşte o anlar:


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