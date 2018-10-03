Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü öldü

Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü Necati Öz (60), yaşamını yitirdi.

03 Ekim 2018, Çarşamba 09:55
A A

Kaza, saat 22.00 sıralarında Ereğli- Karaman çevre yolu Fidanlık kavşağında meydana geldi. Fahrettin Erol (56) yönetimindeki 01 LE 025 plakalı otomobil, bisikletiyle giden Necati Öz'e çarptı. Kazada Öz, olay yerinde hayatını kaybetti. Öz'ün cesedi, otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, otomobil sürücü Fahrettin Erol gözaltına alındı.

DHA

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.