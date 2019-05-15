Otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi

İddiaya göre Mustafa K. yönetimindeki otomobil, yoldan karşıya geçmeye çalışan Mehmet Kuş'a çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle yolun sağına savrulan Mehmet Kuş ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

TESLİM OLDU

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kuş’un hayatını kaybettiği belirlendi. Olaydan bir süre sonra Antalya'daki Demircikara Polis Merkezi´ne giden Mustafa K. kaza yaptığını belirterek polise teslim oldu.



