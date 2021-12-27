Türkiye Otomobilin her yerinden tabanca çıktı

Otomobilin her yerinden tabanca çıktı

Türkiye

Otomobilin her yerinden tabanca çıktı

İzmit’te, TEM Otoyolu'nda takibe alınarak durdurulan otomobilin her yerinden tabanca çıktı. 20 tane ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, araç sürücüsü gözaltına alındı.

27 Aralık 2021, Pazartesi 01:34 Son Güncelleme:
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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu’nda takibe aldığı bir otomobili İzmit Gültepe mevkisinde bir dinlenme tesisine yönlendirerek durdurdu.



Araçta yapılan aramada yedek lastiğin bulunduğu yerde, bagajdaki iki bölümde, motor kısmında ve vites kutusundan tabancalar çıktı. 20 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, araç sürücüsü E.M. gözaltına alındı. 

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli) (DHA)

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