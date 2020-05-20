Otomobilin motor kısmına giren yılan korkuttu
Amasya’nın Suluova ilçesinde bir aracın motor kısmına giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
20 Mayıs 2020, Çarşamba 22:34 Son Güncelleme:
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Alınan bilgiye göre, Suluova Bireylül Seval Sitesi’nin park halindeki bir aracın motor kısmına yılan girdiğini gören vatandaşlar, durumu Suluova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından aracın motoruna giren 1 metre uzunluğundaki yılanı çıkartarak doğaya bıraktı.
İHA