Türkiye Otomobilin motor kısmına giren yılan korkuttu

Otomobilin motor kısmına giren yılan korkuttu

Türkiye

Otomobilin motor kısmına giren yılan korkuttu

Amasya’nın Suluova ilçesinde bir aracın motor kısmına giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

20 Mayıs 2020, Çarşamba 22:34 Son Güncelleme:
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Alınan bilgiye göre, Suluova Bireylül Seval Sitesi’nin park halindeki bir aracın motor kısmına yılan girdiğini gören vatandaşlar, durumu Suluova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından aracın motoruna giren 1 metre uzunluğundaki yılanı çıkartarak doğaya bıraktı.

İHA

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