Otomobiline TIR çarptı. 'Arabamı aynı şekilde isterim'

Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan Eftal Kurt idaresindeki TIR, refüjü aşarak karşı şeride geçtikten sonra park halindeki 2 otomobile çarptı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu.

"Eski hali neyse aynı şekilde isterim"

Kaza yerine gelerek hasar oluştuğunu gören ismi öğrenilemeyen otomobilin sürücüsü, Eftal Kurt ile tartıştı. Otomobil sürücüsü Eftal Kurt'a, "Arabamın eski hali neyse aynı şekilde isterim. Ben bunu satamadıktan, binemedikten sonra ne yapayım? Ben senden para istemiyorum" diyerek tepki gösterdi.

"Resmi prosedür neyse o"

TIR sürücüsü Eftal Kurt ise "Ben ne yapacağım? Kaç bin TL'lik malım gitmiş. Ben kaskoyu boşuna yaptırmıyorum ki buna. Karşı tarafın hasarını karşılasın. Karşılamazsa çaresine bakarız. Ölmedik ya. Resmi prosedür neyse o. Hasar değer kaybını benim sigortamdan alıyorsun" dedi. Kazayla ilgili polis soruşturma başlattı.

DHA