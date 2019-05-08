Otomobilini vermeyen kuzenini baltayla yaraladı

Adana'da iddiaya göre, Cumali K., kuzeni olan Hüseyin K.’den kullanmak için otomobilini istedi.

Hüseyin K. otomobilde yakıt olmadığını veremeyeceğini söyleyince, Cumali K. bir anda öfkelendi.

KAFASINA BALTA SAPLADI

Bunun üzerine eline aldığı balta ile Cumali K. kuzeni Hüseyin K.’nin kafasına sapladı. Daha sonra hıncını alamayan Cumali K. kuzeninin otomobiline de balta ile zarar verdi.

Vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekibine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Hüseyin K.’yi hastaneye kaldırdı. Hüseyin K. tedavi altına alındı.

GÖZALTINA ALINDI

Olay yerinden kaçan Cumali K. ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA