Otomobiliyle bahçeye uçtu!

Nihat Hardal’ın (66) kullandığı otomobil sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkarak bir evin bahçesine uçtu.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 ekipleri ve Şarkikaraağaç Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince çıkarıldıktan sonra sağlık ekipleri tarafından ambulansa alındı. Burada ilk müdahalesi yapılan Nihat Hardal, daha sonra Şarkikaraağaç Dr. Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Hasan UĞUR/ŞARKİKARAAĞAÇ, (DHA)