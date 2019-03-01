Otomobiliyle çarptığı genç kadının başında 'Ne olur ölme' diye ağladı ama...
Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı Kur'an kursu eğitmeni Rümeysa Koyuncu (23), ağır yaralandı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü Atakan Demir'in başında, "Ne olur ölme" diye gözyaşı döktüğü Koyuncu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi
Bursa İnegöl'de Atakan Demir'in kullandığı otomobil, arkadaşıyla yolun karşısına geçen Kur'an kursu eğitmeni Rümeysa Koyuncu'ya çarptı.
BAŞINDA AĞLADI
Kazada, Rümeysa Koyuncu ağır yaralandı. Aracından inen Demir, Koyuncu'nun başında "Ne olur ölme" diyerek ağladı.
Rümeysa Koyuncu, çağrılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Rümeysa Koyuncu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.