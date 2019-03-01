Otomobiliyle çarptığı genç kadının başında 'Ne olur ölme' diye ağladı ama...

Otomobiliyle çarptığı genç kadının başında 'Ne olur ölme' diye ağladı ama... Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı Kur'an kursu eğitmeni Rümeysa Koyuncu (23), ağır yaralandı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü Atakan Demir'in başında, "Ne olur ölme" diye gözyaşı döktüğü Koyuncu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi