Otomobille gezintiye çıkan hamile kadın kâbusu yaşadı!

Edinilen bilgiye göre, olay Çukurova ilçesi, Karslılar Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, resmi nikah olmadan C.Y. ile evlenen 3 aylık hamile A.E. (32) dün otomobil ile gezmeye çıktı.

Ancak gezerken C.Y. eşini kıskandığı için aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası C.Y. eşini darp edip otomobilden aşağı attı.

İKİSİNİN DE DURUMU İYİ

Bunun üzerine hamile kadını gören vatandaşlar durumu polise ihbar etti.

Olay yerine gelen polis kadın hamile olduğu için ambulans çağırdı. Kadın, olay yerine gelen ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadının ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Zanlı ise polis tarafından her yerde aranıyor.

İHA